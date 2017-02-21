金正男暗殺案 大馬：身分死因都待確認

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馬來西亞政府今天表示，尚未釐清北韓領導人金正恩異母兄長金正男死因。由於沒有近親出現，也尚未指認死者身分。

路透社報導，金正男13日在吉隆坡國際機場遭暗殺，馬來西亞副總理先前指認死者是金正男，不過並未正式指認遺體。

馬來西亞衛生部官員諾希山（Noor Hisham Abdullah）告訴記者：「死因及身分都仍有待確認。」

他說：「馬來西亞仍等待（死者）近親來與我們接觸。」

根據美聯社，諾希山表示，解剖遺體並無心臟病的證據，身上也沒有刺傷跡象。

他還說，將把醫學檢體送專家，釐清死因。「我們必須以實驗室報告確認，才能做出結論。」（譯者：中央社羅苑韶）1060221

(中央社)