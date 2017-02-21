拜對了嗎？日本神社這樣參拜才正確
神社是日本人的精神信仰，也融入了當地人的生活，參拜神社更是許多遊客赴日必去的行程之一，能感受日本特有的文化氣息。來到神聖的場所，須注意最基本的禮儀，懷著恭敬的心，按照正確的方式參拜。
1. 走參道兩側、對鳥居鞠躬
神社的入口處皆設有鳥居，鳥居為神聖地帶與塵俗世界的界線，走過牌坊便意味著踏入了神的領域，因此應先在鳥居前鞠躬後才能進入。
按照規矩，參道正中央被認為是「神明走的路」，民眾只能走在左右兩側，且兩側通常設計為小碎石，用以磨去人們腳底的塵土。
2. 手水舍漱口、洗手
神社拜殿旁設有「手水舍」，提供長柄勺子讓人們參拜前先淨身淨心。在過去，是以光著身子在海裡或河流裡來進行，如今則簡化為在水手舍漱口、洗手。
首先，用右手拿著勺子取水來洗左手；再以左手拿勺子洗右手；接著用右手拿著勺子，將水倒於左手手掌中漱口，注意別讓勺子碰到嘴，並遮著嘴將水吐於周圍排水溝；最後再將柄放傾斜，用剩餘的水來洗柄，並讓水倒在外頭。
而這個過程中，只會取一次水。
3. 參拜方法為2鞠躬、2拍手、1鞠躬
到了神社正殿後，要輕輕的將「賽錢」(香油錢)投入賽錢箱，只有在人多時才能從遠處投入賽錢箱。此外，許多日本人習慣投入5元日幣，因日語5元(goen)的發音接近「緣分」，代表結緣。
若正殿設有大鈴鐺的話，則搖動繫在鈴鐺上的繩子向神致意。鈴聲結束後，先鞠躬2次、拍手2次，拍手意味著高興和感動，表達對拜見神明的喜悅和敬意；接著合掌，表達心懷感謝，最後再鞠躬1次。
(中時電子報)
文章來源：日本政府觀光局
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