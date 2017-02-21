緋聞對象驚曝 莉亞公主14年前精準預言自己死期

「上尉詩人」詹姆仕布朗特爆料，曾見嘉莉費雪在人形立牌上寫下生卒時間，跟過世的時間點不謀而合。(達志影像)

在《星際大戰》系列電影中飾演「莉亞公主」的女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，去年12月心臟病發驟逝，人生在60歲喊卡，幾個月過去，2003年曾和她傳過緋聞的「上尉詩人」詹姆仕布朗特近日受訪時竟透露，當年錄首張專輯時借住費雪的家，驚見她預測了自己的死期，事後發現時間點竟相符合，讓眾人直呼太過毛骨悚然！

「上尉詩人」布朗特14年前曾傳和嘉莉費雪談著柏拉圖式戀愛，然雙方皆否認，去年底嘉莉驟逝，布朗特第一時間便發文悼念她，最近他接受《Sunday Times》訪問，談起了與嘉莉之間的種種，布朗特稱她為「我的美國媽媽」，表示當年錄製第一張專輯時，曾借住她家，因此看見客房外放了「莉亞公主」人形立牌，驚曝「立牌額頭上寫著她的生卒年月日，我不記得確切的日期，但記得時間點很接近」，還表示當時自己心裡想著這「死期」也來得太快了吧！

詹姆仕布朗特曝光的這個微妙的巧合，驚呆不少人，既覺得不可思議卻又頭皮發麻，然也有不少人給予負面評價，認為布朗特這是在消費嘉莉費雪，很不應該，理由是他湊巧下個月將出專輯，這根本是趁機曝光，刷存在感。

(中時電子報)