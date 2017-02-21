車禍重傷28歲男險成植物人 母不放棄喚醒兒
彰化一名28歲男子，去年10月3日深夜突被人發現重傷倒地，全身多處粉碎性骨折、顱部瘀血，就在接受骨折治療期間，突然動脈瘤破裂命危，經電擊救起，醫師判定將成植物人，唯媽媽不放棄，1月間到烏日林新醫院求診，醫師發現是腦水腫壓迫所致，經腦室腹腔引流手術，患者已可看手機，還開始做復健，媽媽感激醫師給家屬帶來希望。
烏日林新醫院神經脊椎外科主任顏精華指出，腦部大量出血的患者有一至三成會造成腦水腫，進而壓迫使得患者肢體、語言障礙，嚴重者還會意識昏迷、呆滯和大小便失禁，如不細查排除腦積水，除可能造成病患無法進步，病情持續惡化。
這名患者因還在六個月復健黃金期，加上頭部Ｘ光、電腦斷層掃描確診是水腦症，透過腦室腹腔引流手術減壓，病人腦部壓力減清後，加以復健，肢體和意識障礙都會慢慢排除。
顏精華說，就臨床經驗，腦外傷約有一到三成為水腦，不要放棄可能救治的機會，應積極治療，避免許多病情惡化成植物人。
患者母親說，兒子裝完引流管，從原本全身無法動彈，到隔天眼神變得靈活起來，可以手握東西，雖然復健路漫長，但她很慶幸自己「永不放棄」，幫兒子爭得一線生機，她還特地聯合病友打造一塊匾額，感謝顏精華仁心仁術、妙手回春。
(中時)
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