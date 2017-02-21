上證指數兩連升 收在近3個月新高

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香港信報報導，大陸股市反覆收高，上證指數兩連升，創近3個月高位，滬深兩市成交略增至4,990億元人民幣（下同）。

上證指數全日窄幅上落，高低波幅只有14點，並以近全日高點收盤，收報3,253點，升13點或0.41％，成交2,335.51億元。深成指高開後，升幅逐步擴大，亦以近全日高點收盤，收報10,405點，升76點或0.74％，成交2,654.39億元。

分析指出，隨着養老金入市、國企改革推進、收緊再融資等政策方向漸見明朗，資金不斷流入致重磅藍籌股走強。

各類股近全線上揚，次新股升逾4％；陶瓷類股反彈逾2％；水泥、化工及鋼鐵等類股升逾1％；煤炭、金融、房地產股靠穩。

(工商)