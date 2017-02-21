金門演習玩真的 統裁部：毫無缺點
金門地區軍民聯合防空「萬安40號」演習今（21）日13時30分登場，全島軍民展現「演習視同作戰」的戰地精神，統裁部副統裁官內政部警政署副署長官政哲肯定演習十分切實，整個過程「毫無缺點！」
這項演習是假想金門地區突然遭受敵方飛彈及飛機襲擊，在防空警報急促聲中，包括部隊、機關、學校及全體民眾都配合實施30分鐘的人、車疏散避難演練，全島各地道路馬上淨空，出現難得一見的寂靜。
統裁部副統裁官官政哲、行政院動員會報蔡忠誠將軍等人在金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知的陪同下，沿線陸續視導金城鎮市區、金城國中、金門縣政府工務處的道路人、車疏散避難，以及金城鎮公所災民救濟分站開設演練情形。
官政哲在演習結束後給予：「毫無缺點」的評語，肯定路上看不到不該出現的人、車，陳縣長還親自檢視救災物品，確認全部都在有效使用期限內，師生和民眾也精確落實疏散避難，整個過程十分切實，是一次很成功的演習，特別代表統裁部頒發加菜金給各參演單位，由縣警局長許慶豐代表接受。
(中時)
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