金門演習玩真的　統裁部：「毫無缺點」

統裁部副統裁官官政哲（右二）視導金城鎮公所員工疏散避難情形。（李金生攝）

官政哲頒發加菜金給各參演單位，由縣警局長許慶豐（右二）代表接受。（李金生攝）

陳福海縣長贈送寓意珍惜幸福環境的「惜福酒」給警政署副署長官政哲。（李金生攝）

陳福海縣長（中）向城中學生機會宣導「演習視同作戰」，右一為警政署副署長官政哲。（李金生攝）

陳福海縣長（前）陪同統裁部視導人員、車輛疏散避難情形。（李金生攝）

陳福海縣長（中）現場測試災民救濟站的「電話」確實可用。（李金生攝）

陳福海縣長（中）現場檢查救災物品都在有效期限之內。（李金生攝）

金門地區軍民聯合防空「萬安40號」演習今（21）日13時30分登場，全島軍民展現「演習視同作戰」的戰地精神，統裁部副統裁官內政部警政署副署長官政哲肯定演習十分切實，整個過程「毫無缺點！」

這項演習是假想金門地區突然遭受敵方飛彈及飛機襲擊，在防空警報急促聲中，包括部隊、機關、學校及全體民眾都配合實施30分鐘的人、車疏散避難演練，全島各地道路馬上淨空，出現難得一見的寂靜。

統裁部副統裁官官政哲、行政院動員會報蔡忠誠將軍等人在金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知的陪同下，沿線陸續視導金城鎮市區、金城國中、金門縣政府工務處的道路人、車疏散避難，以及金城鎮公所災民救濟分站開設演練情形。

官政哲在演習結束後給予：「毫無缺點」的評語，肯定路上看不到不該出現的人、車，陳縣長還親自檢視救災物品，確認全部都在有效使用期限內，師生和民眾也精確落實疏散避難，整個過程十分切實，是一次很成功的演習，特別代表統裁部頒發加菜金給各參演單位，由縣警局長許慶豐代表接受。

(中時)