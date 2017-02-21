婚高聖遠2年 網爆周迅婚變？
大陸女星周迅2014年與大他4歲的美籍華裔演員高聖遠步入禮堂，夫妻倆婚後不時合體出席活動，大方曬恩愛，小倆口「做人進度」也備受矚目，更時常傳出烏龍懷孕喜訊，不過陸網今（20日）卻瘋傳周迅與高聖遠爆婚變，對此，周迅身邊的工作人員也做出回應。
周迅與高聖遠結婚2年多，儘管婚後兩人曾聚少離多，不過夫妻倆依舊相當恩愛，去年周迅過42歲生日時，甜蜜依偎在老公身旁，高聖遠還準備多數鮮花，非常浪漫。不過陸網今卻爆周迅與高聖遠鬧婚變，陸媒求證周迅身邊的工作人員，對方則回應：「沒離」，撇清婚變謠言。
周迅與高聖遠婚姻備受矚目，日前也數度被爆婚變，不過小倆口合體曬恩愛，以行動粉碎謠言，除此之外，周迅還屢被傳肚皮有喜，對於嬌妻孕事，高聖遠也曾表示沒特別計畫生小孩，一切順其自然。
(中時電子報)
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