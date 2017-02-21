接假檢警來電 女大生險被騙12萬

劉姓女大生（右二）保住打工積蓄，對警方感謝不已。（陳鴻偉翻攝）

22歲劉姓女大生，日前接獲假檢警來電，指稱她涉及溢領健保補助，必須接受調查，還要將銀行帳戶存款全數領出，交給他們「監管」，女大生一度猶豫，最後選擇報警，並在警方的指引下，成功釣出19歲胡姓車手，在秀明路上將胡當場逮捕，也成功保住辛苦打工存下的12萬元。

劉姓女大生20日中午一臉慌張，前往文山一分局指南所求助，表示接獲「警察」來電，說她涉及詐領健保費，要交出存款才能洗清嫌疑，警方一聽就告知是詐騙，但要她不必拆穿，繼續和歹徒聯絡，雙方最後約在秀明路2段交款。

指南派出所所長柯清波，隨後率同副所長薛靖彥、巡佐蔡政宏、陳榮信及員警劉高宏、蔡渲棋等人，守在一旁埋伏，等19歲胡姓車手現身時，當場將他逮捕，另起出偽造的公文書，胡嫌辯稱，某天他在北市某KTV唱歌，遭不詳男子搭訕，表示只要幫忙到指定地點拿東西，就有錢賺，他只是依指示前往，不料會被警方逮捕，強調以為是收貨款，不知是詐騙。

(中時)