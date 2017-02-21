接假檢警來電 女大生險被騙12萬
22歲劉姓女大生，日前接獲假檢警來電，指稱她涉及溢領健保補助，必須接受調查，還要將銀行帳戶存款全數領出，交給他們「監管」，女大生一度猶豫，最後選擇報警，並在警方的指引下，成功釣出19歲胡姓車手，在秀明路上將胡當場逮捕，也成功保住辛苦打工存下的12萬元。
劉姓女大生20日中午一臉慌張，前往文山一分局指南所求助，表示接獲「警察」來電，說她涉及詐領健保費，要交出存款才能洗清嫌疑，警方一聽就告知是詐騙，但要她不必拆穿，繼續和歹徒聯絡，雙方最後約在秀明路2段交款。
指南派出所所長柯清波，隨後率同副所長薛靖彥、巡佐蔡政宏、陳榮信及員警劉高宏、蔡渲棋等人，守在一旁埋伏，等19歲胡姓車手現身時，當場將他逮捕，另起出偽造的公文書，胡嫌辯稱，某天他在北市某KTV唱歌，遭不詳男子搭訕，表示只要幫忙到指定地點拿東西，就有錢賺，他只是依指示前往，不料會被警方逮捕，強調以為是收貨款，不知是詐騙。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。