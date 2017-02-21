大馬衛生部：金正男非死於心臟病

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我要評比

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遭刺殺身亡，馬來西亞衛生部衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天召開記者會證實，金正男的確不是死於心臟病。

大馬媒體「中國報」引述諾希山在記者會中說，吉隆坡中央醫院負責解剖遺體，先取得死者身上皮膚和內臟組織，再送往檳城理科大學毒理化驗，進一步鑑定死因。

另外，諾希山也說，金正男親屬並沒有到中央醫院認屍。

金正男13日遇刺身亡迄今，大批媒體不眠不休駐守中央醫院太平間外。1060221

(中央社)