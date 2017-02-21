替換駕駛新制 業者：一日遊商品恐消失
觀光局今天宣布，未來一日遊行程得替換駕駛，最快24日上路，已完成報名的團體可全額退費，有業者嘆未來一日遊商品會從市場消失，也有業者會把武陵行程改為兩日遊。
蝶戀花遊覽車翻覆意外造成33人罹難，為挽救國人對國旅的信心，觀光局今天邀集旅遊業者、遊覽車公會、行政院消保處開會，會後宣布未來高風險的早出晚歸一日遊商品將下架，否則就得安排替換司機或配雙駕駛。
對此，有業者指出，這樣的作法無疑是加速國旅市場萎縮，未來一日遊商品恐怕會從市場上消失，目前一日遊行程價格約莫落在新台幣1000元左右，若是配備雙駕駛，價格恐怕翻倍漲，消費者不見得買單。
康福旅行社表示，二二八連假前沒有國旅一日遊遊覽車團，因此暫無受到影響，之後將開會研議是否採取雙駕駛，或是改調整行程、取消出團等。
燦星旅遊則表示，已經確定取消二二八連假期間雪霸、武陵等高風險景點的一日遊行程，至於原定26日的九族文化村行程則照原定計畫出發，但改為去回程不同司機、不同遊覽車的方式，成本由業者吸收。
燦星旅遊說明，未來雪霸、武陵等景點將不會採取一日遊方式，偏向讓消費者住一晚再繼續玩，至於九族文化一日遊，預估每人會多出500元團費，盼消費者能夠在安全的前提下旅遊。
至於國旅市場是否可能會萎縮，燦星旅遊也分析，旅客如果多住宿一晚，等於增加在當地消費，有機會促進經濟，但反之也可能有人認為自己開車比參加團體划算，到時候塞車問題更嚴重。
雄獅旅遊則表示，25日開始，平地超過200公里，山地超過300公里的一日遊行程，將選用替代駕駛或接駁車等替代方式，使得行程得以順利進行。
目前市面上採取替換駕駛的有雄獅旅遊，武陵賞櫻團在宜蘭中途換司機，另外台東嶺東客運，從台東北上的長途行程也是採取雙駕駛制度。1060221
(中央社)
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