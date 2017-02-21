農田遭汙染 虎尾農民求助環署求償250萬

不少工廠排放汙染或製造噪音，儘管行政法規符合標準，卻造成環境危害，讓民眾求助無門，一如最難解的噪音問題。環保署指出，遭遇公害問題，可求助環保署的法律扶助服務，以保障自身權益。

雲林縣虎尾鎮翁姓農民，受玻璃纖維工廠排放氯化物廢氣影響，導致稻米、大蒜等農作受損，由於現行法規中，並無訂定氟化物周界濃度標準，於行政法規上並無違規，經雲林縣政府調處不成立，農民轉而向環保署裁決會申請裁決，最後106位農民獲賠255萬元。

環保署自2012年6月起，環保署開辦公害糾紛法律扶助專案，迄今扶助58件案件，受扶助人數達844人，共9案獲得賠償，賠償總金額超過1565萬元，但其中最難解的恐怕就屬噪音問題，因為噪音案件就超過一半，低頻噪音的問題恐怕更高達3分之1。

環保署舉例，新北市某一電機公司，因24小時產生低頻噪音，18名住戶不堪其擾，轉向環保署法律扶助專案求助，新北地方法院民事訴訟一審判瘸，認定電機公司應給付各住戶2萬元，共計36萬元，電機公司不服上訴，二審進行中。

此外，先前高鐵也曾遭苗栗縣通霄鎮城北里里民控訴，因為沒有設置完整的隔音與防震設備，讓住戶長期受到高分貝噪音侵擾，環保署裁決會2015年6月裁決高鐵須賠償838萬元，目前仍在上訴中。

環保署管考處長洪淑幸提醒，法律扶助的諮詢、調解、裁決，任何人都可申請，至於民事訴訟代理，雖限定單身戶每月處分收入未超過8萬元，家庭戶月處分收入未超過30萬元，但條件並不嚴苛，民眾可多加利用。

(中時)