中市龍井區兒65-2公園動土 今年8月完工

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位於大肚台地及平原地交接處的台中市龍井區兒65-2公園，台中市政府今（21）日舉行開工典禮，預計今年8月完工。龍井區兒65-2公園總面積約0.46公頃，東西兩側高低差約為13公尺，地形起伏大，台中市政府建設局希望藉此特色開發一座公園，再連結竹師路東西兩側道路成社區型步道，提供良好的休憩空間。

台中市長林佳龍今日前往龍井區聽取工程簡報並主持動土典禮，祝禱工程順利；市議員吳瓊華、劉淑蘭等人皆到場關心。

林佳龍指出，此工程編列約1000萬元預算，希望利用當地的地形落差，打造具有地方特色的自然生態兒童公園，讓孩子能夠攀爬、翻滾、奔跑，認識遊憩場內的原生花、樹木，提供孩子更多真實生活體驗，創造出親子共享的休閒娛樂場所。

(中時)