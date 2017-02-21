飯店爆無照營業遭罰50萬 汪小菲說話了
藝人大S（徐熙媛）的老公汪小菲，去年在台北砸下3.5億元台幣，投資開設精品旅館「S hotel」，將於4月中開幕，近期已進入試營運階段，卻被踢爆沒有旅館營業執照，並傳出遭北市政府觀光傳播局開罰50萬元，對此，飯店公關已說明此事，汪小菲這回也出面回應了。
據《鏡傳媒》報導，對於外界所傳「S hotel」還沒取得營業執照就對外營業一事，汪小菲解釋：「如果是遞件晚了，我會承擔，但從一開始拿到這個樓就開始申請執照，已經一年了，消防安檢已經驗收、建管處也核准了，最後只剩觀傳局會勘，明天就會送件。」
另外，汪小菲也提到自己若想走捷徑，他有很多親友在台灣，要找個人頭代表不難，但他還是透過正規渠道的陸資，通過投審會、陸委會核准，「我就是想堂堂正正在台灣幹一件事，沒想搶誰的生意，純粹因為家人孩子都在這。」而被問起愛妻大S是否有出資，汪小菲則表示對方沒參與，母親張蘭也支持他們的選擇，並沒給太多意見。
(中時電子報)
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