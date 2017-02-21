貪污判10年 前民進黨中常委李清福今發監執行

前民進黨中常委、高雄農田水利會長李清福1994年擔任高縣橋頭鄉長辦理小型工程案時，收受回扣873萬元，高等法院高雄分院更三審依貪汙罪判決李有期徒刑10年，褫奪公權8年，李不服上訴，但今年被最高法院駁回，全案定讞；檢方隨即啟動防逃機制，21日送達執行傳票，李下午入監。

李清福在橋頭鄉長任內夥同下屬官商勾結，利用鄉長職權將300多件小型工程案發包給特定的廠商，向廠商收取回扣；李清福一審被重判20年，二審改判10年，更一審、更二審分別判處6年和15年徒刑，李則不滿法官靠測謊報告即認定他有罪，再提出上訴。

更三審合議庭認為，李清福身為鄉長竟圖一己之私，嚴重敗壞官箴，背棄鄉民信賴，依貪汙罪判刑10年，褫奪公權8年，犯罪所得873萬元沒收；李不服上訴，今年1月18日被最高法院駁回，維持更三審見解、判刑確定，正式讓這纏訟18年的貪汙案劃下句點。

檢方在全案定讞當下啟動防逃機制，諭令李清福每天3次定時到岡山分局的甲圍所簽到，而犯罪所得873萬元也在2月6日由檢方簽發執行，從李的名下帳戶內轉入國庫予以沒收。

不少李的昔日同事或地方友人，深感李是位有情有義、會照顧、提拔晚輩的好長輩，得知李21日將入監，紛紛感到不捨，也特別於上周六晚在甲圍義山宮辦惜別宴；李清福遵守檢方諭知規定，今下午13時30分在市刑大偵3隊陪同下，準時向雄檢報到，14時10分到高雄監獄完成入監。

(中時)