虎山國小辦遊覽車安檢及逃生演練 過程逼真

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▲南投監理站與虎山國小共同舉辦「交通安全推廣及逃生演練」戶外教學。（楊樹煌攝）

▲虎山國小學生演練遊覽車火燒車，運用逼真煙霧，讓學生有身歷其境感受。（楊樹煌攝）

鑑於遊覽車事故頻傳，為維護旅遊安全，南投監理站今〈21〉日與虎山國小共同舉辦「遊覽車出發前安全檢查及逃生演練」的戶外教學，並運用逼真煙霧，模擬火燒車，讓學生有身歷其境的感受。

演練項目包括行車前的車輛安檢、如何使用車窗擊破器將安全門及安全窗開啟，同時由班導師指引學生逃生方向，並實際使用逃生設備開啟安全門，演練過程逼真。

南投監理站長游明傳表示，藉由該種出發前的車輛安檢及逃生演練，除有效確保車輛安全性，並讓學生熟捻逃生技巧，亦可讓出遊的學生歡欣、老師安心、家長放心。

(中時)