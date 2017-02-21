港股收挫1個多月最大跌幅 失守24000點

香港信報報導，港股繼昨（20）日創逾1年半收盤高點後，今日先高後低，收盤創1個多月最大跌幅，失守24,000點關卡。大盤全日成交額877.04億港元。

隔晚美股休市，恒指今（21日）早高開28點，早盤曾升67點，高見24,213點，再創逾5個月高，逼近去年9月9日的高位24,364點，其後回軟，午後在匯控急跌拖累下，大盤跌勢加劇，恒指最多跌236點，低見23,909點。恒指收盤報23,963，跌182點或0.76％，逾1個月最大跌幅。

(工商)