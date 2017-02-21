隔代遺傳！ 伊凡卡萌兒頂川普沖天金髮超吸睛
伊凡卡的兒女自從川普上任後，可愛的樣貌以及出眾的衣著穿搭備受大眾的關注，而昨天伊凡卡和大家分享了一張小兒子西奧多的近況，他身穿睡衣玩耍的身影固然可愛，但更吸引大家的是他那一頭沖天金髮，因為這個樣貌像極了他的祖父川普，也讓引起了網友熱議，直呼川普的招牌金髮重現，真的是隔代遺傳。
美國總統川普(Donald Trump)的女兒伊凡卡(Ivanka Trump)喜歡在社群平台上和大家分享兒女的近況，日前才在和大家分享了她的長女阿拉貝拉(Arabella)和長子約瑟夫(Joseph)被川普牽著走在白宮草坪上的可愛模樣，而昨天似乎不想不想讓眾人遺忘小兒子西奧多(Theodore)，因此po出了一張西奧多睡衣騎著玩偶大象的開懷大笑的表情，而且他還頂著一頭沖天金髮，讓不少人覺得識曾相似，因為正是他的狂人祖父總統川普的招牌髮型，也讓網友紛紛回覆，真的是隔代遺傳，祖孫兩個怎麼那麼像。
其實在去年激烈的總統選戰中，川普搶眼的沖天金髮一直成為另類的焦點，當時不少人質疑他戴假髮，他的對手希拉蕊也在活動中對他的頭髮評論，表示川普的頭髮真的，但顏色是假的。甚至在川普上節目時，也被主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）要求，想要玩弄他的頭髮，結果川普就當著眾人的面，被玩弄成一頭亂髮，不過他也趁了這個機會向眾人證明了他沒有戴假髮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。