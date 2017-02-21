隔代遺傳！ 伊凡卡萌兒頂川普沖天金髮超吸睛

西奧多身穿睡衣玩耍的騎著玩偶大象，再加上一頭像極了川普的沖天招牌金髮引起網友的關注。(圖/Instagram@ivankatrump)

川普的招牌金髮被吹亂以後的樣子和孫子西奧多很像。(圖/美聯社)

伊凡卡的兒女自從川普上任後，可愛的樣貌以及出眾的衣著穿搭備受大眾的關注，而昨天伊凡卡和大家分享了一張小兒子西奧多的近況，他身穿睡衣玩耍的身影固然可愛，但更吸引大家的是他那一頭沖天金髮，因為這個樣貌像極了他的祖父川普，也讓引起了網友熱議，直呼川普的招牌金髮重現，真的是隔代遺傳。

川普牽著伊凡卡的長女阿拉貝拉及長子約瑟夫早在白宮草坪上。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的女兒伊凡卡(Ivanka Trump)喜歡在社群平台上和大家分享兒女的近況，日前才在和大家分享了她的長女阿拉貝拉(Arabella)和長子約瑟夫(Joseph)被川普牽著走在白宮草坪上的可愛模樣，而昨天似乎不想不想讓眾人遺忘小兒子西奧多(Theodore)，因此po出了一張西奧多睡衣騎著玩偶大象的開懷大笑的表情，而且他還頂著一頭沖天金髮，讓不少人覺得識曾相似，因為正是他的狂人祖父總統川普的招牌髮型，也讓網友紛紛回覆，真的是隔代遺傳，祖孫兩個怎麼那麼像。

川普在競選期間讓支持者摸摸看他的頭髮，以向眾人表示自己沒有戴假髮。(圖/美聯社)

其實在去年激烈的總統選戰中，川普搶眼的沖天金髮一直成為另類的焦點，當時不少人質疑他戴假髮，他的對手希拉蕊也在活動中對他的頭髮評論，表示川普的頭髮真的，但顏色是假的。甚至在川普上節目時，也被主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）要求，想要玩弄他的頭髮，結果川普就當著眾人的面，被玩弄成一頭亂髮，不過他也趁了這個機會向眾人證明了他沒有戴假髮。

(中時電子報)