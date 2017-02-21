中彰大停水 水公司：21日晚間6時供水

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台中市東區自來水管遭施工單位挖損，造成台中市與彰化縣21萬用戶受影響，水公司第四區管理處今天說，今晚6時逐步恢復供水，中市南區與烏日區用戶晚上10時就有水可用。

台中市水利局昨天在東區精武東路與三賢街口施作汙水下水道推進工程時，不慎造成1500mm自來水幹管破損，影響烏日區、大里區、太平區、東區、南區、北屯區、大肚區、霧峰區部分地區及彰化縣供水。

這次無預警停水，不少停水區內用戶罵聲連連，有用戶抱怨從去年11月以來，已先後3次因挖壞水管造成停水。經過水利局與水公司連夜搶修，今天下午已修復，預計下午6時打開制水閥、排氣，逐步恢復供水。

水公司第四區管理處表示，預計晚間6時打開制水閥，逐步恢復供水，但因水管仍需要經過排氣、進水等過程，最快台中市南區與烏日區今晚10時就有水可用，而其他地區預計要等到明天上午6時以後才有水，至於太平區及霧峰區高勢地區還要更晚。

水利局下午也邀集經發局、自來水公司、顧問公司及施工廠商相關單位舉行檢討及精進研商會議，針對管線及協調流程檢討，盼提升管線資料掌握度，避免類似事件再度發生。

為避免水管再被挖損，第四區管理處指出，由於地下管線太複雜，希望水利局施工單位未來在重要路口一定要先探挖，因為圖資及圖說的地形地貌會有改變。另外，建議施工單位向下推進的深度可以到4米，目前約只有3.1到3.2米。1060221

(中央社)