馬布里宣布續戰 老東家卻傳不願續約

北京隊洋將馬布里宣布來季將是生涯最後一季。（中新社資料照）

剛過40歲生日的前NBA球員馬布里，經過8個球季在中國大陸CBA征戰，儘管退休傳聞不斷，他堅定宣布來季將再戰1季後才退休，但他的奮戰精神似乎不被重視，他效力的CBA北京首鋼隊據傳不願與他履行最後一年的球員合約，而更傾向他改以教練身分協助北京首鋼隊。

馬布里曾在NBA留下輝煌紀錄，兩度入選明星賽，當年與「狼王」賈奈特的合作，仍讓許多球迷津津樂道，曾效力灰狼、籃網、太陽、尼克與塞爾提克的他，走完15個NBA球季後，開始展現商業頭腦，更選擇轉戰中國大陸CBA，還推出自有品牌球鞋，接下來在CBA不但有理想表現，就連球鞋生意都蒸蒸日上。

馬布里2011年轉戰北京後，開始他CBA與中國大陸生涯最輝煌的一頁，他率隊打下3座CBA冠軍，堪稱北京首鋼隊史最偉大的洋將，但他近年隨年齡增長逐漸老化，儘管仍可維持平均21.4分、4.0籃板、5.5助攻的水準，在場上宰制能力卻已不如當年，才傳出北京首鋼隊不打算與他續約的消息。

無論如何，馬布里仍在微博上宣布自己將再戰1季的目標，他強調鬥志尚未消磨，更期待為中國大陸這批最棒的球迷繼續打球，他更強調將返美進行訓練，積極為生涯最後一季做好準備。

(中時電子報)