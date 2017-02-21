至少3年約 ELEVEN SPORTS轉播桃猿主場賽事

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ELEVEN SPORTS獨家取得Lamigo桃猿主場賽事獨家轉播權，左為ELEVEN SPORTS全球董事總經理Danny Menken、右為桃猿領隊劉玠廷。（葉姵妤攝）

Lamigo桃猿去年與福斯體育台(FOX SPORTS)轉播合約出狀況，雙方今年結束合作關係，還走上法律途徑，猿隊轉而找上新開台的ELEVEN SPORTS，雙方簽下至少3年合約，本季猿隊60場主場賽事將由ELEVEN SPORTS獨家轉播。

ELEVEN SPORTS今天(21日)舉行電視頻道開播記者會，預計3月1日起，新頻道將在有線電視上架，除了會全程轉播3月最受矚目的世界棒球經典賽， ELEVEN SPORTS全球董事總經理Danny Menken也親自宣布與桃猿合作，獨家轉播猿隊主場賽事。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲表示，和猿隊建立長期合作關係，雙方簽下至少3年的轉播合約，但桃猿隊既有的平台包括Lamigo TV、麥卡貝網路直播等，都會維持運作，再增加更多合作平台。

(中時電子報)