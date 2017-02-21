內閣再微調？林全：目前沒有任何計畫

行政院長林全。（資料照/姚志平攝）

民進黨立委林俊憲今在總質詢指出，內閣剛微調，但媒體仍點名部分政委、國發會、國防部、法務部、經濟部以及交通部會調整，恐使首長心情浮動，難做事、難領導部署，詢問內閣是否再微調？行政院長林全答詢表示，內閣隨時都會檢討，但目前沒有任何調整計畫。

林俊憲也向新團隊喊話，希望能上緊發條、拼經濟、拚政績，尤其在遊覽車翻車事件後，交通部長賀陳旦如何善後，讓悲劇不再發生，但外界仍關心賀陳是否下台，追問林全是否附和國民黨主張，要他下台？

林全則表示，社會大眾對不幸事件有很多檢討和反省，但應該先把事件釐清，再談責任問題，因現階段責任未釐清，現在討論是「過度不成熟。」

(中時)