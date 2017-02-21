新聞深喉嚨》挨轟「厚顏」竟爆走 賀陳旦惱羞成怒？

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「蝶戀花」的悲劇演變至今，已經完全成了一場醜陋的「官場現形記」，去年發生大陸遼寧團火燒車事件，觀光與公路總局長下台負責，賀陳旦「好官自為之」，當時或有輿論認為賀陳旦甫上台，應該給他時間改革。今年悲劇重演之後，暴露了賀陳旦7個月前承諾的改革幾乎全面破功，但賀陳旦的官位卻依然不動如山，又要兩位才就任7個月的局長「被請辭」來「斷尾求生」。

21日立法院施政總質詢，國民黨立委賴士葆一句「厚顏至此」，竟然還惹來賀陳旦發怒，問題是，政務官無能，有事卻叫事務官下台，還不叫「厚顏」？《新聞深喉嚨》鄭重求教，賀陳旦到底還有沒有政務官的風骨？甚至到底有沒說過「駕駛行為不檢點」，賀陳旦現在還能「睜眼說瞎話」否認？而整個民進黨是不是除了賀陳旦，就找不出別人可以勝任這交通部長了？

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21日施政總質詢中，另一個「滿腹委屈」的閣員，就是勞動部的「表姊部長」林美珠。她澄清自己絕對沒有說過：「手握方向盤才算工時」。問題是，表姊，妳「川普上身」嗎？2月17日施政總質詢首日，妳親口說：「勞工部與交通部對工時認定沒有不一致」，而交通部公路總局的說法就是：「公路駕駛每日駕車時間，不得超過10小時，是指手握方向盤時間」，所以，到底是一致還是不一致？而妳還自己加碼認定：「駕駛車門關起來，可以去散散步、也可以去做做操、也可以去聽聽音樂，這就可以算休息」！這難道都是媒體誤報？還要硬拗？難道妳不知民間疾苦在前，連民怨不滿什麼也搞不清楚？

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「一例一休」效應仍在持續發酵，成了新政府，尤其是勞動部的燙手山芋，跨國連鎖咖啡「Starbucks」22日起將大漲超過10%，部分品項台灣賣價甚至比日本還貴！為何行政院當初會把醞釀漲價的「鬍鬚張」找來「喝咖啡」，如今卻不邀「Starbucks」也來「喝咖啡」？此外，21日台美商會直言，《勞基法》修正的紛擾，已經成為兩岸關係之外，阻礙外資投資的最大障礙，而這項變數「前所未見」。2月國民經濟信心調查顯示，認為「一例一休」「弊大於利」的民眾超過44%；認為「利大於弊」的民眾僅9.8%，還有23.6%的民眾認為薪資縮水。到底要不要調整，卻一再傳出蔡總統與行政院不同調，這又哪招？

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禽流感疫情爆發，連日來淪陷的縣市與養殖場越來越多，農委會推出的7天禁宰令，原本將在24日到期，現在傳出可能要再延3天，將在23日決定！農委會主委林聰賢說，H5N6是禽傳人的病毒，「非同小可」，不得已才採禁宰禁運的政策，提高防疫規格，不能再被動等待通報。農委會內部「專家太多，難免太過自信，且中央組織龐大，末梢神經太長，反應比較慢」。奇怪耶！H5N6「非同小可」是現在才知道？過去怎麼防疫的，現在為何做不到？難道是你民進黨執政，林聰賢就任，中央才突然「組織龐大」？再說到「被動等待通報」，如今爆發疫情的地方縣市，大多都是你民進黨執政，隱匿疫情導致失控，不究責嗎？

美國總統川普自1月20日上任以來，已多次表示要加強在南海宣示航行自由的行動力度，這次向南海派遣「卡爾文森號」航母戰鬥群巡航，是他上任後的首次。就在美軍巡邏南海前一天，解放軍才剛在南海完成一系列訓練，大陸媒體指這次演習衝著美國航艦而來。川普時期的南海風雲，會是什麼樣的局面？而別忘了，中華民國也是南海聲索國之一啊，但與此同時我們在忙什麼呢？民進黨立委急著提案要將兩艘即將交艦，原名「銘傳」與「逢甲」的派里級巡防艦「改名」！

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(中時電子報)