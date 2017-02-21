大成國小將滅校？彰縣府強調不會拆地還校

彰化市明星小學大成國小近日傳出「滅校說」引發恐慌，彰化縣長魏明谷今天上午偕同副縣長林明裕，與多名局處長到學校視察，並親自說明釋疑。(謝瓊雲攝）

彰化市明星小學大成國小近日傳出「滅校說」引發恐慌，彰化縣長魏明谷（左二）今天上午到學校視察，並親自說明釋疑。(謝瓊雲攝）

彰化縣政府今天親自到彰化市大成國小說明，將全力爭取保留在現址繼續辦學，捍衛師生權益。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府今天親自到彰化市大成國小說明，將全力爭取保留在現址繼續辦學，讓師生們大大鬆了一口氣。(謝瓊雲攝)

大成國小學生得知不會廢校，在遊戲場上開心嬉戲。（謝瓊雲攝）

(17:05更新內文)彰化市明星小學大成國小，近日傳出因地主爭訟多年的校地官司，因縣府敗訴且財政困窘，恐面臨拆校還地危機，彰化縣長魏明谷21日上午親自到學校釋疑，強調不會拆校，將全力爭取保留在現址繼續辦學，捍衛師生權益。

大成國小設校12年來績效卓越，還需要「新生員額控管」，近日傳出因為地主爭訟勝訴，傳出「滅校說」，引發全校師生、家長一片譁然與驚恐，直呼不可思議；魏明谷今天上午偕同副縣長林明裕、教育處長鄧進權，親自到校說明，多名里長、民代和家長會成員都到場關心。

魏明谷說，大成國小是優質學校，校長老師用心辦學，縣府已向法院提出再審之訴，努力尋找最有利的訴求，倘若仍被駁回，再無法律救濟的途徑，縣府也將以學生受教權為最優先考量，努力爭取大成國小繼續在現址辦學。

縣議員張東正表示，此案當年因行政疏失，土地又遭私人占用致工程延宕，雙方對開發認知上的落差而纏訟11年，官司雖敗訴，貿然拆校將嚴重傷害全校師生情感，曠日廢時且不符經濟效益，理當竭盡所能保留下來，保障多數學子的就學權益。

縣議員林世賢則說，能理解家長們的震驚與恐慌，但大成國小不可能會拆，若司法救濟遭駁回，將要求縣府與內政部研議賠償機制，同時追究當年失職人員的責任；他也批評法院法匠判決，以5%利息估算徵收費用偏高，應可再折衷。

彰化縣政府指，1989年依法公告徵收大成校地，2003年編列3億元興建工程經費動工設校，隔年6月正式招生，已逾原徵收計畫2001底的使用期限，遭地主依法行使收回權提起訴願敗訴後，2005年再提行政訴訟至今，纏訟11年。

官司歷經4次發回台中高等行政法院更審，去年11月25日最高行政法院判決「上訴駁回」，縣府與內政部在於今年1月向台中高等行政法院提起再審之訴，希望法官能考量師生就學權益及地方公共利益，廢棄前開判決，重新再審。

(中時)