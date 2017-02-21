吳念真過年前雙側肺炎 住隔離病房5天
導演吳念真今天出席「人間條件6」加演記者會，他提到過年前得雙側肺炎，住隔離病房5天，現在狀況已好。
綠光劇團今天舉行「人間條件6」加演開賣記者會，導演吳念真今天提到過年前很多事情擠在一起、很忙，又去日本玩，回來得雙側肺炎，住隔離病房5天，現在身體狀況已好。
吳念真今年65歲，他說「第一次覺得人生到了黃昏」，尤其今年初幾個好友生病，再加上紙風車文教基金會執行長李永豐哥哥李良仁過世，「有一天忽然覺得，好像沒有什麼事情是值得你用力去做，可是想想，還有舞台劇可以做，好像還不錯」。
日前吳念真傳出被大陸封殺，他今天提到，「我都懷疑這是台灣內部發的新聞」，因為大陸朋友還寫信給他說，「共產黨不會有名單、然後又告訴你」。
雖然去年520後，綠光劇團就沒到大陸演出，吳念真說，雖然沒被禁止，但民間也因為風聲，戲院也不敢賣票，「兩岸的東西沒有誰有資格談」，但他也主動提到，「連導演陳玉勳都要站出來說『我不是台獨』，好悲哀喔」，他認為這是台灣搞出來的，是為了取悅大陸。
有大陸朋友寫信給吳念真，感嘆台灣經濟環境很慘，吳念真回說，「台灣從頭到尾沒有好過」，以前很窮，等到經濟好了之後又退出聯合國，現在當中國強大又給很多壓力，「我們是在危機中求生存」。
吳念真今天也說，下半年度一定把「人間條件7」寫出來，他認為兩個世代的差別在於，「我這代是奉養父母的最後一代，也是不期待子女養他們的第一代」，他藉「人間條件6」寫出這個世代年輕人的辛苦。
「人間條件6」4月14日、15日在台中中山堂演出，5月26日至6月4日在台北城市舞台演出。1060221
(中央社)
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