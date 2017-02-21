林內草莓園失竊 警方逮1嫌送辦
林內鄉台三線公路旁觀光草莓園聞名遐邇，時值生產期，引起宵小覬覦，農戶報案失竊，警方根據監視器，鎖定一部自小客車，通知李姓嫌疑人到案，全案依法送辦。
雲林縣林內鄉台三線公路往竹山方向的林北村有30多戶草莓農園，每到假日總是吸引人潮採草莓，現在正是草莓生產期，今年又遇上暖冬，草莓量減價揚，引起宵小覬覦。
斗六警察分局林內分駐所指出，警方執行「護莓專案」結合民防、義警和守望相助隊加強巡邏防竊，但仍連續接獲農戶報案，草莓和零錢等失竊。
警方調查，竊賊可能趁商家夜間休息時間下手，於是排班執行夜間埋守勤務，並調閱商家及附近路口監視器，發現一部自小客車形跡可疑。
警方表示，從可疑車輛影像通知嫌疑人到案說明，李姓嫌疑人見事跡敗露，警詢時坦承行竊，全案以竊盜罪嫌移送偵辦。1060221
(中央社)
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