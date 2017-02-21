讓北市成為宜居城市 柯要打造智慧城市
台北市長柯文哲今天出席2017智慧城市首長高峰會，表示落實北市為「智慧城市」理想，已做許多努力，包括智慧車站、智慧公宅等政策。
2017智慧城市首長高峰會今起一連4天在南港展覽館舉行，各國城市首長相互交流，柯文哲致詞時表示，他的目標是將北市打造成一座宜居城市，目前已籌組智慧城市委員會、成立台北智慧城市專案辦公室、建置物聯網實驗平台、發展智慧公宅與智慧生態社區，推動智慧車站，希望落實智慧城市理想。
柯文哲也重申，北市府從本月18日起與8家業者合作，民眾可直接在北市府智慧支付平台上付北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院批價等費用，未來會與台灣票據交換所合作，擴大繳費項目，如第四台、保險費、電信費等。
副市長林欽榮進一步表示，北市擁有內科、南軟園區，且上網人口超過8成，並具備研發、設計、生產、國際貿易網絡，具有智慧城市發展潛力，未來將就智慧政府、智慧市民、智慧基礎建設、智慧實證場域等4面向治理智慧城市。
林欽榮指出，北市目前已著手打造銀髮智慧公宅、把市民醫療與生活照顧智慧化、推動U Motor、Ubike等智慧交通、打造智慧車站、智慧路燈，成立智慧城市物聯網創新實驗室，已具備足夠基礎和動能，成為智慧城市出口樞紐。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。