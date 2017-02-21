讓北市成為宜居城市 柯要打造智慧城市

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台北市長柯文哲今天出席2017智慧城市首長高峰會，表示落實北市為「智慧城市」理想，已做許多努力，包括智慧車站、智慧公宅等政策。

2017智慧城市首長高峰會今起一連4天在南港展覽館舉行，各國城市首長相互交流，柯文哲致詞時表示，他的目標是將北市打造成一座宜居城市，目前已籌組智慧城市委員會、成立台北智慧城市專案辦公室、建置物聯網實驗平台、發展智慧公宅與智慧生態社區，推動智慧車站，希望落實智慧城市理想。

柯文哲也重申，北市府從本月18日起與8家業者合作，民眾可直接在北市府智慧支付平台上付北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院批價等費用，未來會與台灣票據交換所合作，擴大繳費項目，如第四台、保險費、電信費等。

副市長林欽榮進一步表示，北市擁有內科、南軟園區，且上網人口超過8成，並具備研發、設計、生產、國際貿易網絡，具有智慧城市發展潛力，未來將就智慧政府、智慧市民、智慧基礎建設、智慧實證場域等4面向治理智慧城市。

林欽榮指出，北市目前已著手打造銀髮智慧公宅、把市民醫療與生活照顧智慧化、推動U Motor、Ubike等智慧交通、打造智慧車站、智慧路燈，成立智慧城市物聯網創新實驗室，已具備足夠基礎和動能，成為智慧城市出口樞紐。1060221

(中央社)