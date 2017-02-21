偏鄉生陳言安自學畫 水墨作品獲全國美展特優

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後龍國中陳言安（中）經由美術老師邱翊睿（左二）指導，參加105學年度全國學生美術比賽獲全國特優，後龍鎮萬善祠百姓公管委會主委李長峰（右二）特別頒發獎學金鼓勵。（黎薇攝）

後龍國中陳言安以水墨作品《寂‧機》參加105學年度全國學生美術比賽，榮獲國中普通班水墨類組全國特優。（黎薇翻攝）

苗栗縣後龍國中屬偏鄉學校，學生學才藝機會不多，校方規畫豐富教學活動激發潛能。國三的陳言安去年在美術老師邱翊睿指導下接觸水墨畫，參加105學年度全國學生美術比賽，榮獲國中普通班水墨類組全國特優，實屬不易，後龍鎮萬善祠百姓公管委會主委李長峰特別頒發獎學金，鼓勵獲獎師生。

後龍國中有80%學生來自偏鄉地區，文化刺激不足，為了讓學生有多元學習機會，校方發展豐富教學活動，激發學生潛能。美術老師邱翊睿多年來利用課餘和晚上時間指導有興趣的學生參加全國美術展覽，屢獲佳績。

國三的陳言安從小受媽媽影響喜歡繪畫，透過參加各項比賽自主學習，去年接觸水墨畫後，聽取邱翊睿老師意見加上自己構想，繪製水墨畫作品《寂‧機》，送件參加全國學生美術比賽，獲得國中普通班水墨類組全國特優。

「得獎很驚訝！」陳言安感謝邱翊睿老師這幾個月晚上義務留校指導，邱老師也肯定她學習積極、態度好，辛苦有獲得收獲。

百姓公管委會主委李長峰表示，百姓公本著取之於社會，用之於社會的精神，長期協助推動文化及教育活動，後龍國中師生在藝術方面得到優異表現特別頒獎鼓勵，期望孩子出社會後也懂得回饋。

校長熊儒卿說，陳言安除了在繪畫、音樂上表現優異，也是跆拳道黑道好手，在校表現品學兼優、文武雙全，日前受推薦為全校優秀青年代表，勉勵學生以她為榜樣，在擅長領域表現自我。

(中時)