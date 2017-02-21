男闖紅燈搶快 女騎士撞飛未脫險

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新竹市46歲張姓男子，21日上午駕車行經香山交流道路口時，疑似闖紅燈，撞上對向的48歲莊姓女騎士，由於車速過快，莊女當場彈飛10多公尺遠，經警消送醫後，因顱內出血，目前轉送林口長庚醫院，仍未脫離險境。警方訊後將依過失重傷害罪嫌，將張男移送法辦。

(中時)