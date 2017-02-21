小嫻不孕 何守正卻被斷「有子女」？

江嘉葉建議小嫻、何守正別放棄求子。（圖／中時資料照片）

藝人小嫻與何守正在美國登記結婚4年多，日前小嫻開口坦承因青春期時沒來生理期，診斷之下才發現天生無子宮，為完成生子願望，兩人曾赴美砸430萬求尋代理孕母，最後卻沒成功，求子過程辛苦，而命理師江嘉葉則說，小嫻夫妻倆夫妻宮漂亮，能迎來出人頭地的小孩，建議兩人絕對別放棄。

命理師江嘉葉說，就面相命理角度來看，「雙方的子女宮都非常漂亮，兩人眼角均發光發亮，能有出人頭地的子女，且個性溫和敦厚，善解人意，但老天開了個大玩笑，給了他們好子嗣命格，小嫻卻無法生育，可惜了這漂亮的格局。」

但對於兩人是否能求子成功，江嘉葉給予肯定，建議小嫻別放棄，「一定要尋找代理孕母，或是領養小孩，讓有緣份的孩子能落入何家，接續優秀的傳承，讓婚姻生活能夠更圓滿，多行善多布施，老天一定會賜給麟兒。」

(中時電子報)