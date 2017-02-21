老人免費健檢3月開跑 這4大項目最重要

全國各縣市衛生局每年都會針對65歲以上老人，定期安排免費健康檢查及保健服務。(圖/康健雜誌提供)

全國各縣市衛生局每年都會針對65歲以上老人，定期安排免費健康檢查及保健服務，台北市今年預計有4萬人受惠，特殊族群民眾自2月20日，一般民眾自3月1號開始申辦。但是老人只做免費健檢，是否夠嗎？要怎麼看懂健康檢查項目？讓《康健》告訴你。

每年3月1日開始，是台北市預約老人健檢的時間，許多早起的老人家，一早4點多就到醫院排隊，等著抽號碼牌預約掛號。78歲的陳伯伯感嘆，有幾次到醫院排隊時晚了一點，就排不到大醫院，只能到家附近的小醫院做體檢。

老年人口增加，意味著老年健康照護議題日趨重要。觀察2015年65歲以上兩性十大死因當中，癌症、心血管疾病等慢性病就佔37.4%。這些慢性病如能早期預防篩檢和診斷老人功能變化，給予積極治療，避免或延長失能的發生，可以提升老人生活品質，以維護老人生活權益及生命尊嚴。

免費老人健檢項目列表。(圖/康健雜誌提供)

● 健檢項目中 血壓、血糖、膽固醇、體重最重要

老人健檢還結合了國健局的四癌篩檢方案，包括乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌，提供乳房攝影、抹片檢查、糞便潛血檢查、口腔癌篩檢，這些也是必要的篩檢，及早發現，可以及早治療，因此呼籲銀髮族多利用。

● 除了身體檢查， 長輩心智問題也漸受重視

老人的健康照護中，心理健康問題也很重要。根據2015年死因統計，65歲以上男性十大死因，自殺已擠進第十名，而且自殺人口中，以65歲以上最多，顯見銀髮族心理問題不容忽視。因此，不少縣市開始將憂鬱症篩檢納入老人健檢中，透過簡易的憂鬱量表，評估長輩是否有憂鬱症的可能性，以便幫忙轉介至精神專科。

另外，部份縣市也提供認知功能評估。「極早期失智症篩檢量表（AD8）」共有八大題，包括長者是否出現判斷力上的困難（如落入詐騙、買了不合適的禮物）、對嗜好的興趣降低、重複相同問題或陳述、學習使用小器具上有困難（如打錯電話、不會使用遙控器等）、忘記現在月份和年份、無法處理複雜的財務與忘記約會時間，不再由長者答題，而是詢問家屬，希望能更早期發現長輩的失智症狀，減緩失智症的惡化速度。

台北醫學大學附設醫院健康管理中心主任王森德表示，健檢項目是否完整是因人而異，目前政府給付的免費老人健檢雖然很基本，但也有一定程度的周全，還是鼓勵老人多多利用，每年為自己的健康檢查一下。

● 若要自費身體檢查，有哪些是應該考慮的項目？

健檢項目真是五花八門，什麼項目都有，該如何選擇？王森德強調，健檢說穿了就是風險評估與疾病篩檢，不管任何年齡都一樣，摸清自己與家人的健康狀況、家族病史、生活習慣、是否已診斷出某些疾病，以及該年齡層較常發生的疾病，才能找到最符合需求、符合預算的健檢方案。

以老年人來說，針對較常見的代謝症候群（三高、肥胖）、腎臟疾病、傳染性疾病（肺炎、肝病）、意外傷害等風險，各縣市政府提供的老人健檢項目大多可以篩檢出來，其他便需視個人的風險因子，和家庭醫師討論後，選擇適合的組合搭配。

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(中時電子報)