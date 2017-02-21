高市警分局長異動
高市警局12名高階警官今天交接，其中3名新任分局長曾與市警局長陳家欽共事過且表現出色，深受上級賞識。
這3人包括，原任市警局公關室主任謝進賢接任岡山分局長及保安大隊長戴台捷升任三民一分局長，兩人2年內從二線四星職務升任分局長；另去年接任左營分局長的朱宗泰則轉任三民二分局長。
56歲的謝進賢，警大48期畢業，2015年初還是保二總隊大隊長，跟隨時任保二總隊長陳家欽老長官南下高雄，處事圓融，柔軟身段帶有細膩，接掌公關大任，深受倚賴與信任，一如外界預測順利出線。
52歲的戴台捷，警大53期畢業，與陳家欽出身刑事體系，曾參與槍擊要犯張錫銘槍戰，2015年4月升三線一星專員兼任督察室維新小組長後，平步青雲，去年8月接下保安大隊長，不到7個月升任分局長。
57歲的朱宗泰，警大49期畢業，是陳家欽昔日警政署刑事局同事，去年8月從台南刑大大隊長接左營分局長，朱宗泰深諳陳家欽的行事風格及要求，工作表現可圈可點，獲重用轉任三民二分局長。
交接典禮在市警局大禮堂舉行，高雄市副市長許立明出席期勉治安沒有蜜月期，要求警方繼續為港都治安打拚。1060221
(中央社)
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