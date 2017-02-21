警所長深夜拜土地公 驚見毒蟲偷香油錢

陳姓男子因缺錢買毒，日前晚間涉嫌持油壓剪撬開功德香行竊，正巧派出所所長帶班巡邏，下車向土地公祈求轄區平安，當場逮捕陳男。

基隆市警局八堵分駐所所長曾維群17日晚間10時多帶班巡邏，經過尚仁街一處土地公廟時，他按慣例下車雙手合十向土地公祈求轄區平安，忽見廟裡角落有一鬼祟影像。

曾維群上前察看後，赫見40歲的陳男手持油壓剪，一旁還有被剪斷的鎖頭，功德箱也已遭撬開，曾維群立刻喝令「你來這裡幹什麼？偷錢嗎？錢在哪？」，陳男不僅不發一語還試圖落跑，當場被警方逮捕。

警方調查，陳男因缺錢購毒施用，竟將歪腦筋動到神明頭上，專門選定無人看管的廟宇，半夜持油壓剪行竊，經深入追查，警方發現他另涉入七堵區長安街福興宮土地公廟等3件宮廟竊案，全案訊後依竊盜及毒品危害防制條例，將陳男移送法辦。1060221

(中央社)