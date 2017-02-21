800壯士圍立院 府：歡迎不同的意見

由於對年金改革不滿，退役軍人今天起在立法院前靜坐抗議，總統府表示，台灣是民主國家，不管哪個方向，每個人都可以就政府改革方案，提出自己看法，政府歡迎不同的意見。

不滿政府的年金改革，退伍軍人團體今天起推出「800壯士捍衛權益」行動，以軍校各年班為單位，輪流在立院門前「埋鍋造飯，日日圍城」，為期至少一個月。

總統府發言人黃重諺表示，不用懷疑，年金改革從來都是國人的期待，攸關全體國人未來退休後經濟安全能不能確保無虞，也攸關國家在資源有限狀況下，能不能公平照顧每個人。

黃重諺說，改革過程包括年金改革國是會議中，各界已就相關內容提出看法，台灣是民主國家，不管哪個方向，每個人都可以就政府改革方案提出自己看法，政府歡迎不同的意見。1060221

(中央社)