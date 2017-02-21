汽車和銀行股領漲 日股收紅

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由於汽車和銀行股領漲，加上日圓走貶有利出口，日本東京股巿今天收盤上漲。

法新社報導，希臘20日決定討論新的紓困改革方案，試圖打破與歐洲聯盟（EU）和國際貨幣基金（IMF）兩大債權人間的僵局，此舉激勵投資人。

美國股巿20日因節日休巿。

岡三證券公司（Okasan Securities）評析指出，投資人正等待美國總統川普（Donald Trump）公布減稅計畫細節，以及他預定28日向國會聯席會議發表的正式演說。

「往往受海外題材影響的日本巿場很可能繼續尋找方向感，不過對日本公司年度財報的信心正持續增加。」

日經225指數收漲0.68%或130.36點，來到19381.44點。東證一部指數收漲0.56%或8.59點，來到1555.60點。（譯者：中央社何宏儒）1060221

(中央社)