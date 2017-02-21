全球百大旅遊城市 香港榜首陸5城上榜

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總部位於倫敦的市場研究諮詢機構「歐睿國際」發布2017年度百大旅遊目的地城市排行榜，香港連續7年登上榜首，中國大陸境內共有5城市上榜。

大陸界面新聞今天報導，根據歐睿國際（Euromonitor International）發布的2017年度百大旅遊目的地城市排行榜（Top 100 City Destinations Ranking），香港和曼谷兩座亞洲城市表現卓越，分別排名第1與第2。

報導指出，香港連續7年登上榜首，2015年全年共接待遊客2669萬人。但從整體上來看，赴港遊客數量呈下降趨勢，較2014年減少3.9%。

中國大陸境內這次共有5個城市上榜，按遊客數量排名依序是深圳、廣州、上海、北京和珠海，排名分別第11、第18、第26、第44和第63。

其中，深圳接待遊客1142萬人，廣州796萬人，上海654萬人，北京420萬人，珠海308萬人。

2017年度百大旅遊目的地城市排行榜分析57個國家和地區的政府統計、機場入境人數和飯店入住人數等各種資料。2015年是歐睿國際所能獲得的最新資料年度。1060221

(中央社)