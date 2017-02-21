報告：印度是全球第一大武器採購國
斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告指出，因中國大陸漸以自製取代進口武器，而印度2012年到2016年對外採購武器金額占全球13%，成為全球第一大武器採購國。
這份報告指出，中國大陸愈來愈能以本土自製武器取代進口軍火，而印度仍持續仰賴俄羅斯、美國、歐洲、以色列和南韓的武器技術。
報告說，2012年到2016年，印度對外採購武器或武器技術的金額占全球總額的13%，成為全球第一大武器採購國。
SIPRI報告還表示，與2007年到2011年的武器採購金額相較，印度在2012年到2016年的武器採購金額成長43%，且2012年到2016年的全球武器採購金額，遠遠高於區域競爭對手巴基斯坦和中國大陸。
在印度之後，沙烏地阿伯2012年到2016年採購武器金額居全球第二大，與2007年到2011年相較，暴增212%。
另一中東國家卡達，2012年到2016年採購武器金額也比2007年到2011年大幅成長245%。
報告說，美國是全球輸出武器的最大國，占全球武器出口量的1/3，出口武器在2012年到2016年間比2007年到2011年間成長21%，至少向100國出口武器，遠遠超過其他國家，但近半數武器是出口到中東。
這份報告指出，俄羅斯2012年到2016年出口武器占全球的23%，有70%的武器出口到印度、越南、阿爾及利亞。
中國大陸出口武器占全球的比重從2007年到2011年的3.8%，成長到2012年到2016年的6.2%，已與法國（占全球6%）、德國（占全球5.6%）等一流武器出口國平起平坐。1060221
(中央社)
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