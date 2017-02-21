被控教唆洩密 馬英九：我沒有犯罪

(中央社記者劉世怡、朱則瑋台北21日電)前總統馬英九被控教唆洩密、誹謗及違反個資法，今天他在庭上強調「我沒有犯罪」，法官將進行最後辯論，並定期宣判。

法官訊問馬英九，聽取前檢察總長黃世銘在官邸報告前立法院長王金平涉及司法關說後，有何處置或作為？

馬英九向法官說，沒有任何指示，因為黃世銘說這是行政不法，非刑事不法，且黃世銘是檢察總長，不歸他指揮，所以他是找前行政院長江宜樺等人。1060221

(中央社)