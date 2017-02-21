228出遊 賀陳旦為6項措施掛保證
交通部長賀陳旦今天表示，他個人覺得此次交通部所提的6項措施，100%可以讓消費者放心在二二八連假出遊。交通部用主動方式協助消費者辨識產品，使大家能立刻得到安全照顧。
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死，重創民眾對國旅信心，面對即將到來的228連假，交通部昨天晚間公布6項措施，鼓勵消費者安心出遊。
賀陳旦下午列席立法院施政總質詢時表示，6項措施是否足以讓消費者在這次連假放心出遊，他個人覺得是100% 。
他指出，對於不安全的產品，已跟消基會一起過濾，對於過去紀錄不好的遊覽車業者，統統會審查其產品，若安全有疑慮就不准施行；在景點都會做抽查，也禁止老車進入山區，同時對老車召回。
賀陳旦說，相信這幾點對消費者來說，提供相當完整的資訊，交通部用主動的方式協助消費者辨識，使得即將來的連續假期，大家能立刻得到比較安全的照顧。
民進黨立委劉建國詢問，這起車禍是否制度殺人？政府是否有從中得到教訓？行政院長林全表示，交通部已檢討22項措施，6項措施是現在可以做，未來還要處理結構性問題，只是需要時間來具體落實。
劉建國詢問，若此次車禍涉及國賠，交通部是否會協助家屬？賀陳旦說，個別事件如果有牽涉到國賠，當然必須按照程序來坦然面對，任何家屬在權益上的訴求，交通部都會協助。1060221
(中央社)
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