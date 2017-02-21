下藥迷昏越女致死 男子遭判15年

黃姓男子不滿越南籍的何姓女子積欠12萬美元，將何女騙到大陸後下藥迷昏洗劫財物，何女送醫後不治，黃男遭判15年。

彰化地方法院今天除了宣判黃姓男子有期徒刑15年外，協助黃男下藥的陳姓男子也被判有期徒刑12年，全案仍可上訴。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，64歲黃姓台商和越南籍的何姓女子有1筆12萬美元的債務，黃男因要不到錢懷恨在心，對何女佯稱有人要買茶葉，2人相約在廣州的白雲機場見面。

黃姓男子和友人陳姓男子抵達機場後，載何女上車，然後拿了1瓶有強效安眠藥物的飲料給何女喝，何女不疑有他，喝下後陷入昏睡，黃姓及陳姓男子洗劫何女身上的財物後，將女子棄置在路邊，後來有路人發現何女送醫，但何女仍因體內藥物過量致死。

黃姓男子以及陳姓男子後來潛逃回台，彰化地檢署透過兩岸司法互助協定請對岸協助，偵辦此案，將2人提起公訴，彰化地方法院今天依強盜致死罪判處黃姓男子有期徒刑15年、陳姓男子有期徒刑12年，全案仍可上訴。1060221

(中央社)