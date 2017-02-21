高雄水利會長補選 綠營拚延續香火

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高雄市農田水利會長即將在4月1日補選，這個過去曾被國民黨掌控20餘年之久的單位，近6年由民進黨執掌，補選新會長能否續由民進黨延續香火，受到關注。

繼農會會員代表改選之後，高雄市農田水利會將在3月1日領表登記到3月5日，4月1日投票補選。

雖然民進黨在高雄執政逾18年，但是農會系統選舉結果不如預期，接著還有水利會長補選，從目前浮上檯面有意參選者來看，內場派參選人似乎較有優勢。

高雄市農田水利會第四屆會長任期應到2017年5月底，但是受到會長李清福因案入獄，依規定要補選，接續剩下的14個月的任期。

水利會總幹事、代理會長呂文豪獲得李清福表態支持，全力投入選舉並已開始掛起看板，水利局組長李毓智也有意競選，民進黨籍高雄市議員沈英章也表態參選。

3個民進黨籍參選人展開基層會員代表的拜票行程，只是6、7萬名會員直選，要取得會員名冊似乎內場派在現階段具有優勢；不過市長陳菊的動向也備受關注。

事實上，高雄市農田水利會於民國99年以前，一直是國民黨把持，前一任會長盧榮祥擔任會長20餘年，直到李清福參選才被終結。

據了解，國民黨在這次水利會補選也不會缺席，不過參選人還待協調產生。1060221

(中央社)