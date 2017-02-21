水鴛鴦製爆裂物不慎自爆 衰男受傷還遭判刑
屏東林姓男子去年元宵節前夕，一時興起撿拾地上未燃水鴛鴦鞭炮，再利用釣魚鋼珠自製爆裂物，卻在過程中意外自爆，員警獲報到場瞭解，訊後依法移送，屏東地院近日判決，一審判刑2年、緩刑5年，他在偵訊時無奈地說：「真正有夠衰」。
林男指出，當天在住處後方空地散步，突發奇想拿起地上廢棄電池，先挖空內容物，再將撿來的「水鴛鴦」火藥裝填入內，接著用平常釣魚用的鉛珠封口，最後點燃一根香菸準備試試威力。
過了一段時間仍無動靜，他就近拿起一看，以為成品失敗，此時爆裂物旋即爆炸，造成林男右手拇指及食指受傷，鉛珠還炸入右手掌。
他痛得跑到住家後方消防隊求救，由救護車緊急送醫治療，警方接獲情資指稱「醫院有男子遭不明爆裂物炸傷手掌」，前往調查才揭露整起烏龍炸彈事件。林男向警透露，原本手癢動手實驗，未料竟炸傷自己，如今還得移送法辦，抱怨真的很倒楣。
承審法官認為，男子製造的爆裂物雖具殺傷力，但考量用來製造的火藥是源於「水鴛鴦」，與可瞬間毀壞建物、傷人生命的炸彈類火藥不可等同比擬，且對社會安全尚未造成具體實害，審酌後依法減刑，並給予緩刑宣判，但須科罰金5萬元及完成240小時義務勞務。
(中時)
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