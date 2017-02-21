司機趕上廁所忘拉手煞車 公車滑行30公尺撞3人

616公車因為蕭姓司機趕著上廁所忘記拉起手煞車，滑行30公尺撞上3名等車民眾，在中山北路七段165號前卡在建築物和電線桿中間。（李文正翻攝）

北市士林區中山北路7段，一輛616公車，從泰山開往天母，今天下午4點12分，蕭姓駕駛將車子開進終點站，趕著下車上廁所，卻忘記拉起手煞車，公車順著路面的斜坡往前滑行30公尺，先衝撞候車亭，再衝上安全島，所幸路口的電線竿擋住公車，僅等候公車的民眾3人受傷送醫，均無大礙。

警消表示，3名受傷的民眾都是朋友，一起在候車亭等車，無人駕駛公車從斜坡上方直接撞上公車亭，3人來不及閃躲，其中1名50歲的婦人左手臂挫傷，另外2名則無明顯外傷，仍送醫檢查。

(中時)