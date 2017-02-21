球類FUN電營 台電排球隊下鄉推廣
台電公司男、女排球隊30名選手今天在花蓮女中為「球類FUN電營」活動揭開序曲；多所學校排球校隊員齊聚，近距離學習排球技巧，還說「被偶像的殺球擊中不會痛」。
台電男女排球隊為企業排球聯賽強隊，培育數名國家代表隊選手。為提升及培養學童、青少年對排球的興趣，到花蓮地區推廣排球，今天起一連3天走訪花蓮北到南，邀請高中、國中、國小共13所學校、約250名校隊球員交流。
台電執秘蘇英賢指出，台電各球隊除到各學校進行球技指導及經驗傳承外，也挺進偏鄉推廣體育，如女排隊到屏東佳義、萬安、賽嘉、口社等偏鄉山地國小；這一次帶著對排球的熱情來到花蓮巡迴推廣。
除了技術指導，下午活動中，台電贈送花蓮女中、明禮國小、宜昌國中等校各一顆紀念排球，還加碼贈送20套球衣需要的小學，鼓勵小選手們持續向上。
台電男、女排球隊分別獲民國105年「企業12年甲級排球聯賽例行賽及挑戰賽」雙料冠軍；連續12年的企排聯賽中，男排拿下例行賽第九冠，同時第六度勇奪例行賽、挑戰賽雙冠王及三連霸；女排拿下例行賽第六冠及五連霸，並五度奪下例行賽和挑戰賽雙冠后座。1060221
(中央社)
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