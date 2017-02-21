裕隆擺脫低潮 賀夫獲單周最佳球員肯定

賀夫本周兩場比賽都很優異，拿下單周最佳球員頭銜。(中華籃協提供)

春節後在高雄巨蛋只繳出1勝3敗戰績的裕隆納智捷隊，在球季末段陷入低潮，但重返板橋體育館後，順利擊敗勇士隊與台銀隊，2連勝也穩住排名，在季後賽前關鍵時刻，回到排名第2位置，洋將賀夫的精采表現至關重要，也獲選上周最佳球員。

賀夫上周面對強敵勇士之戰，攻下本季個人新高的34分，另有10籃板，率隊以6分取勝，隔天碰上求勝若渴的台銀隊，再攻下29分，率隊痛擊對手，上周兩場以6成投籃命中率，繳出平均31.5分、9.5籃板、2抄截、2.5阻攻，是裕隆戰績回穩的最大關鍵。

(中時電子報)