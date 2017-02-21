雲林低病原流感雞 5萬隻免死列觀察

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雲林縣政府今天表示，原訂明天預防性撲殺、近來最大場的西螺禽流感雞5萬隻，檢驗是低病原性，不須撲殺，但列入高度觀察及嚴密控管。

雲林縣動植物防疫所指出，水林1場、西螺2場養禽業，10週齡紅羽土雞發現異常死亡，業者主動通報，採樣送驗初篩呈現H5陽性反應，決定採取預防性撲殺，從昨天起3天預計撲殺11萬4000隻，西螺數量最大。

防疫所指出，原訂明天要撲殺的西螺5萬隻紅羽土雞，最新檢驗結果是低病原性禽流感病毒，免除被撲殺命運，但是疫情仍然嚴陣防範。

西螺林姓業者鬆了一口氣表示，今天1場被撲殺3.4萬隻，幸好政府補助，損失約新台幣200萬元，還好傳來新消息，如果明天再撲殺，損失將更慘重。

防疫所表示，至今驗出高病原性禽流感H5陽性反應禽場共21處，昨晚傳來最新檢驗結果，其中，近來最大場的5萬隻雞免死，但列入高度觀察及嚴密控管。1060221

(中央社)