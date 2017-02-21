失蹤數世紀 查理五世陵墓石獅子將拍賣
拍賣公司佳士得（Christie's）今天表示，原以為已在法國大革命期間失蹤、替法國國王查理五世（Charles V）陵墓製作的1座石獅子雕塑，即將在英國倫敦拍賣。
法新社與「巴黎人」日報（Le Parisien）報導，這個大理石雕塑是14世紀法國藝術家波恩弗（Andre Beauneveu）的作品，超過兩世紀以來都由英國私人收藏後，現在將於7月6日拍賣。
雕塑刻有兩尊幾乎一模一樣的石獅子，鬃毛部份尤其注重細節，兩尊唯一不同之處，大概就是其中1尊有露出牙齒。
查理五世即位後不久即委託波恩弗建造4座家族陵墓。
佳士得指出，1364至1366年間，波恩弗共花了兩年雕塑這個作品，之後把它放在巴黎聖丹尼教堂（Abbey of Saint Denis）內查理五世的陵墓底部。
1793年時，法國革命政府拆毀這幾座陵墓，石獅子則在1802年被英國貴族尼夫（Thomas Neave）買下。1060221
(中央社)
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