國家戲劇院重新啟用 服務人員制服換新

今年邁入30年的兩廳院，在國家戲劇院歷經8個月整修，25日試營運，3月1日重新啟用，這次整修包括戲劇院及駐店、公共空間，屆時包括前台服務人員制服（圖），全都煥然一新。（兩廳院提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年2月21日

今年邁入30年的兩廳院，在國家戲劇院歷經8個月整修，25日試營運，3月1日重新啟用，這次整修包括戲劇院及駐店、公共空間，屆時包括前台服務人員制服，全都煥然一新。

兩廳院邁入30年，整修8個月的國家戲劇院將在3月1日重新啟用，今天中午邀請媒體搶先看整修後的地面樓駐店空間，兩廳院前台服務人員制服也搶先曝光。

全新的2套兩廳院前台服務人員制服，由旅英台灣新銳設計師陳劭彥親自操刀，設計靈感源自兩廳院的建築符號和特色，使用大色塊對比，寬鬆俐落的剪裁，搭配整體大器穩重的線條。

設計給正職服務人員的制服，以粉膚色、灰藍色系為主，屏除一般最常使用的黑色，陳劭彥說，刻意不使用黑色，有別以往服務人員給人的形象色調，這次設計以讓服務人員穿得輕鬆、得體為主，又以兩廳院的空間、線條做為延伸。

戲劇院駐店「戲台咖」共分為6個空間，包含「戲台市集」、「戲台茶館」、「戲台書店」、「戲台咖啡」、「戲台酒館」、「戲台小舖」六個營業體的複合式空間，由舞台設計師張哲龍、舞台服裝設計師謝建國、舞台燈光設計師江佶洋共同設計。

這六個空間除了將劇場元素融入營業空間，還把戲劇院舊的舞台佈景、燈光道具、懸吊鋼索滑輪系統、舞台地板、舞台布幕等，都變成餐廳及書店的桌子，讓民眾可以隨時親身體驗，觸摸到歷史紋理。

國家戲劇院從25日起試營運，3月1日正式啟用。1060221

(中央社)