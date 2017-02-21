韓女飯店驅魔致人死 德法院判6年徒刑

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德國法院今天判處1名南韓女性6年徒刑，原因是她的堂（表）妹在法蘭克福飯店房間裡接受驅魔時遭毆打和窒息而死。

德新社（DPA）報導，被控參與這場儀式的另外4名家庭成員則被判緩刑，時間從18個月至2年，其中包括這名女性受害者現年16歲的兒子。

檢方表示，這名41歲的受害者2015年12月入住飯店期間，開始自言自語及高聲痛罵，促使其他人替她「驅魔」。

他們說，在歷時兩小時的儀式中，這名女子的胸部和腹部遭到毆打，她的口中先被塞入1條毛巾，接著換成用衣物包覆的衣架。

這名受害者的「胸部受到大力擠壓，頸部也受了傷」，最後窒息而死。

法蘭克福地方法院法官說，死者44歲的堂（表）姐是主要行凶者，對死者身體施以傷害，致其死亡，被判有罪。（譯者：中央社劉文瑜）1060221

(中央社)