府：有需要就會召開執政決策協調會議

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總統蔡英文召集的執政決策協調會議已停開2次，媒體報導未來將不定期舉行，總統府今天表示，後續只要必須要討論政策討論或協調議題，就會安排召開會議，沒有改變模式。

被視為府院黨最高決策中心的執政決策協調會議已停開2次，媒體報導指出，府院黨經討論後，改以不定期方式舉行，決策核心回歸以幕僚為主的運作模式。

總統府發言人黃重諺今天表示，蔡總統身為民選總統和國會多數黨主席，為了強化執政團隊協調而召集執政決策協調會議，未來有相關議題就會召開會議，沒有改變模式問題。

黃重諺說，過去兩週因為年假和立法院休會，加上多數相關重要政務都在執行，工作協調機制也存在，所以停開兩週，後續只要政策討論或議題協調必須要進行，就會安排召開會議，時間還是週一。1060221

(中央社)