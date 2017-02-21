頭份顏家班恃強凌弱尋仇　15幫眾到案

苗栗警方檢肅頭份地區顏家班幫眾共15人到案，查扣球棒、租賃契約、15張本票、借據9張等證物。（黎薇翻攝

主嫌鍾陳賢（中）以「顏家班」幫會名義恃強凌弱，夥同黨羽以殺人未遂、恐嚇取財等手法逼迫被害人就範，惡性重大，苗栗警方將15名幫眾逮捕到案。（黎薇翻攝）

苗栗警方追查去年五月在頭份尚順廣場的幫派大街鬥毆，發現主嫌鍾陳賢早期是顏家班創始會長顏老三的貼身小弟，為壯大幫會聲勢，在苗栗地區吸收黨羽以恐嚇取財、毀損等手法逼迫被害人就範，今天將頭份地區「顏家班」15名幫眾逮捕到案，偵訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等罪嫌移送法辦。

去年五月發生在頭份尚順廣場的幫派大街鬥毆，數十名持棍棒打人，手段兇狠，警方深入調查，發現是頭份顏家班大哥鍾陳賢兒子遭竹聯幫分子「修理」，手下幫眾100餘人當晚在尚順廣場附近集結，沿街隨意攔車打人，有4名無辜路人遭棍棒打成重傷。

警方調查，50歲主嫌鍾陳賢個性暴戾兇殘，有殺人、毒品、賭博等前科，是早期顏家班創始會長顏老三的貼身小弟，顏老三過世後接掌幫務，為壯大幫會聲勢，在苗栗地區吸收黨羽，以「頭份顏家班」幫會名義恃強凌弱。

苗栗縣警局竹南分局與刑事局第六大隊組成專案小組，前往苗栗縣竹南鎮、頭份市同步搜索，拘提鍾姓主嫌及組織成員等15人，初步釐清顏家班共涉及苗栗地區6件殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等案，另查扣2支球棒、租賃契約、5分利本票15張及借據9張等證物。

(中時)